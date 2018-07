Trump: "Întrevederea cu Putin ar putea fi mai uşoară decât summitul NATO"

Donald Trump a spus marţi că întrevederea sa cu Vladimir Putin la Helsinki ar putea fi mai uşoară decât summitul NATO de la Bruxelles sau chiar decât vizita în Marea Britanie, declaraţia fiind făcută de preşedintele american la plecarea sa într-un turneu european ce va dura mai mult de o săptămână.

"Sunt NATO, Regatul Unit şi Putin", a declarat Trump din grădina Casei Albe, enumerând etapele programului său. ''Sincer, întrevederea cu Putin ar putea fi cea mai uşoară dintre toate. Cine s-ar fi gândit la asta", a spus Trump despre primul său summit cu omologul său rus care va avea loc luni în capitala finlandeză.



"Cred că faptul că se înţelege bine cu Rusia, cu China, cu ceilalţi este un lucru bun. Nu este un lucru rău, eu o spun de ani de zile", a menţionat de asemenea Trump.



Preşedintele american, care este însoţit de soţia sa Melania, urmează să ajungă mai întâi în Belgia, unde avionul său va ateriza seara (în jurul orei 19:30 GMT), pentru a participa miercuri şi joi la un summit NATO care se anunţă tensionat. Trump le reproşează în mod constant aliaţilor săi din NATO că nu au crescut suficient cheltuielile militare, un mesaj asupra căruia a insistat şi marţi dimineaţă. "Avem o mulţime de aliaţi. Nu se poate să abuzeze de noi. Uniunea Europeană nu poate abuza de noi. Am pierdut 151 miliarde de dolari din comerţul (cu UE) anul trecut. Şi, în plus, cheltuim cel puţin 70% pentru NATO şi sincer aceasta îi ajută mai mult pe ei decât pe noi", a explicat el.



"Dragă America, gândiţi-vă mai bine la aliaţii voştri, că nu aveţi prea mulţi", a replicat, la rândul său, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Vineri, preşedintele american va vizita şi Marea Britanie, unde va avea o întrevedere cu premierul Theresa May. Această întâlnire se desfăşoară în pofida plecării din guvernul britanic a şefului diplomaţiei Boris Johnson şi a ministrului pentru Brexit, David Davis.



Boris Johnson a demisionat luni din funcţia de ministru de externe, decizia sa survenind după cea a fostului ministru pentru Brexit, David Davis, la doar câteva zile după ce premierul britanic Theresa May obţinuse acordul miniştrilor săi pentru strategia pentru Brexit.

