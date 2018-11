Trump a izbucnit, după ce Macron a propus o armată europeană: Foarte jignitor!

Presedintele american Donald Trump a criticat ideea omologului sau francez Emmanuel Macron privind infiintarea unei armate europene, catalogand-o ca fiind "foarte jignitoare" si sugerand ca "Europa ar trebui mai intai sa plateasca partea care ii revine in cadrul NATO".

"Presedintele francez Macron a propus ca Europa sa isi construiasca propria armata, pentru a se apara de SUA, de China si de Rusia. Foarte jignitor. Poate ca Europa ar trebui mai intai sa plateasca partea care ii revine in cadrul NATO", a scris Trump, pe Twitter, la cateva minute dupa ce avionul sau a aterizat in capitala Frantei, unde presedintele american va participa la comemorarea centenarului armistitiului Primului Razboi Mondial, relateaza CNN.



Potrivit Ziare.com, Macron a declarat, intr-un interviu difuzat, marti, de postul de radio Europe, ca Europa nu va putea sa se apere fara "o adevarata armata europeana" si a sugerat ca, sub administratia Trump, SUA au devenit un aliat pe care nu te mai poti baza atat de mult.