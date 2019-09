Tricolorele vor să facă tripla la Cluj-Napoca!

Imediat după terminarea ultimului joc al finalei, fetele noastre au declarat că gândurile le zboară deja la următorul turneul final continental, cel din 2021, care se va desfășura la Cluj-Napoca.

Româncele vor să scrie din nou istorie și să-și apere trofeul pe teren propriu.

„Sunt bucuroasă că fac parte din cea mai bună echipă a Europei. Este un sentiment de nedescris”, a spus Eliza Samara, dublă campioană europeană la tenis de masă.

„Cred că formăm o echipă foarte bună, am încercat din răsputeri să ne apărărm titlul din 2017, am jucat foarte bine și ne bucurăm că am reușit să luăm din nou aurul. Ne dorim ca peste doi ani, la Cluj, să ne apărăm titlul. Vrem să facem tripla”, a afirmat și Daniela Dodean.

