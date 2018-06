Traian Băsescu, dezvăluiri ȘOC despre relația lui Dragnea cu ”statul paralel”: ”Caracter mizerabil”

Traian Băsescu îl atacă violent pe Liviu Dragnea și îl acuză că a avut o relație foarte bună cu statul paralel pe care îl critică acum.

Fostul președinte Traian Băsescu a răspuns atacurilor venite de la mitingul PSD de sâmbătă amintind că Liviu Dragnea este omul care s-a întâlnit în repetate rânduri cu ”exponenții statului paralel”.

”„Statul paralel? Eu l-am făcut, iar Dragnea l-a lins !

Este greu să găseşti un individ cu un caracter mai mizerabil decât Dragnea.

La mitingul de sâmbătă din Piaţa Victoriei, înfiera cu mânie proletară, în faţa a cca 100.000 de naivi aduşi „pe tabel de prezenţă” din toată ţara, „ statul paralel”.

Îmbogăţitul peste noapte din Teleorman a uitat să le spună naivilor din Piaţa Victoriei că în perioada 2010 – 2014, de două ori pe săptămână, se întâlnea în vilele SRI, K2 şi T14, cu exponenţii „statului paralel” , Maior, Koveşi, Coldea, Ponta (alt caracter) , Dâncu, şi puneau ţara la cale legat de dosare şi arestări, mai ales după mai 2012 când Ponta (alt mare caracter ) a devenit premier.

Oare de ce nu o fi povestit Dragnea, naivilor din piaţă, cum îi mângâia ghipsul şi îi oferea şorici de porc proaspăt adus din Teleorman şi pârjolit la T14, Laurei Codruţa Koveşi ?

Oare cum ar fi primit naivii din piaţă vestea că Dragnea a fost unul din susţinătorii doamnei Koveşi la nominalizarea ca Procuror Şef DNA a doamnei Koveşi în 2013. Dar despre susţinerea publică dată renominalizării doamnei Koveşi de către Iohannis în 2016 ?

Sau poate naivii din piaţă ar fi vrut şi ei un pahar cu vin roşu scump din sticlele pe care i le cărai lui Coldea ?

Şi ce să vezi ? În epocalul discurs, tixit de perfidie şi minciună, lui Dragnea îi dă prin cap să spună că Băsescu a creat „statul paralel”.

În regulă, o să fiu oricând de acord că timp de 10 ani, unul din obiectivele mele a fost consolidarea instituţiilor statului . Că uneori aceste instituţii au făcut abuzuri grave, pentru care procurori şi judecători trebuie să răspundă, iarăşi sunt de acord. Că trebuiesc modificate legi pentru ca abuzurile să nu mai fie posibile, este un alt lucru pe care îl susţin.

Dar dacă eu am creat „statul paralel” pe care Dragnea vrea să-l distrugă sau să-l supună, este cert că tot Dragnea este cel care a lins cu sârg pe toţi şefii instituţiile „statului paralel” pe care azi îi acuză.

Concluzie despre „statul paralel”? Eu l-am făcut iar Dragnea l-ai lins.

PS – sintagma „stat paralel” nu are nici o acoperire în realitate. Este vorba însă despre procurori, judecători, şefi ai unor instituţii de forţă, protocoale secrete, dosare penale selective etc, iar aici este vorba despre calitatea unor oameni care trebuie să răspundă în faţa legii pentru abuzurile lor şi nu despre instituţii, care, încontinuare trebuiesc consolidate şi nu distruse”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.