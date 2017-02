TRAGEDIE în muzică. A murit un mare cântăreţ. Hiturile lui, iubite şi fredonate de întreaga lume

Cântăreţul american Leon Ware a murit la vârsta de 77 de ani, în urma unor probleme de sănătate.

Dincolo de calitatea de interpret, Leon Ware a fost şi un iscusit producător şi compozitor al genului soul. El a scris piese pentru artişti foarte renumiţi.

Printre cele mai mari hituri ale sale se numără "I Wanna Be Where You Are", a lui Michael Jackson, "If I Ever Lose This Heaven", a lui Quincy Jones, precum şi alte melodii compuse pentru Marvin Gaye.