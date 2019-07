Top 5 greșeli pe care o femeie le face în pat

Subiectul este unul de larg interes, fiindca toti oamenii, barbati sau femei, sunt supusi greselii.

Asadar si femeile pot comite erori, pot gresi, pot face gesturi care sa fie interpretate drept greseli.

Informatia de mai jos este oferita cu caracter pur pozitiv, in speranta ca vine in ajutorul femeilor si nicidecum altfel si este intocmita de catre site-ul Yourtango.com sub forma unui top care contine cele mai des intalnite 5 greseli:

1. Sa astepti ca partenerul sa-ti citeasca dorintele

Barbatii nu sunt acesti cititori in stele si nu pot visa tot ce-ti doresti tu peste noapte. In plus, fiecare femeie e foarte diferita si ajunge in mod diferit la orgasm, asadar e imposibil pentru un barbat sa stie pe dinafara si sa-ti citeasca gandurile. Cert este ca-si doreste sa te satisfaca, dar trebuie sa-i dai o mana de ajutor in acest sens, nu sa te bazezi exclusiv pe intuitia lui.

2. Sa ai comportament pasiv in pat

Este gresit sa-l lasi doar pe el responsabil cu initiativa, exprima-ti si tu dorintele, arata-i ce si cum vrei si preia controlul din cand in cand. Ambii veti fi extrem de multumiti de initiativa ta care in mod sigur va da rezultate. In plus, fii deschisa la ideile lui.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.