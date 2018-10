TOP 10 oferte la rochii de ocazie pe care nu trebuie să le ratezi astăzi

Dacă sunteți în căutarea unei rochii de ocazie în această perioadă, trebuie să studiezi oferte de la DyFashion. Am selectat câteva dintre cele mai în vogă modele.

Rochie Alive neagra cu decupaje discrete la maneci. Rochia Alive office neagra vine in completarea personalitatii tale! Este ideal sa alegi un model care sa te reprezinte. Croiul este conic cu pliuri la bust, si maneci trei sferturi cu decupaje si nasturi aplicati.

Rochie Alive albastra cu decupaje discrete la maneci. Rochia Alive office albastra vine in completarea personalitatii tale! Este ideal sa alegi un model care sa te reprezinte. Croiul este conic cu pliuri la bust, si maneci trei sferturi cu decupaje si nasturi aplicati.

Rochie Sindy neagra lunga cu volane la bust. Impresioneaza prin eleganata la orice petrecere purtand rochia neagra Sindy cu volane la bust. Rochia are croi mulat pe talie si evazat la baza, fiind potrivita mai multor tipuri de silueta, iar volanele de la bust ofera tinutei o nota spectaculoasa.

Rochie Rahela neagra cu maneci din voal si mansete brodate. Desi aparent simpla, Rochia Rahela neagra lejera iti va pune in evidenta gusturile rafinate si elegante. Croiul este lejer, maneci din voal cu broderie aurie la baza si decolteul rotund.

Rochie Daciana eleganta verde lunga. Daca esti invitata la o petrecere intr-o locatie extravaganta si trebuie sa impresionezi, cel mai indicat artificiu este o rochie care sa te puna in evidenta. Rochia Daciana este eleganta si deosebita.

Rochie Nory din catifea neagra cu broderie aurie. Rochia Nory neagra din catifea cu paiete aurii este artificiul care te va ajuta sa impresionezi la urmatorul eveniment. Croiul este cambrat, in talie are broderie cu fir si paiete aurii, la fel si la baza manecilor.

Rochie Pamy neagra din catifea cu broderie si margelute. Pentru un look feminin si romantic in acest sezon alege rochia neagra Pamy din catifea cu reflexii! Rochia are un croi conic, decolteu petrecut in forma de v cu broderie si margelute metalizate, maneci trei sferturi cu broderie si insertii metalizate la baza.

Rochie Moze neagra cu dantela traditionala. Alege rochia Moze neagra pentru o tinuta feminina si eleganta la birou sau chiar la un eveniment. Rochia este in clos, talia este pusa in evidenta de dantela traditionala cu accente caramizii. Manecile vaporoase cu insertii de dantela traditionala te vor scoate din anonimat.

Rochie Leonard Collection neagra din catifea cu tul si stelute. Pune-ti silueta in evidenta cu Rochia Leonard Collection neagra din catifea! Rochia este din catifea iar deasupra bustului si pe maneci are tul cu stelute. In fata la baza are o crapatura delicata, iar la spate se inchide cu fermoar.

Rochie Aniela conica mov petrecuta cu pliuri. Clasica si distinsa, rochia mov Aniela conica petrecuta cu pliuri este perfecta pentru birou sau un eveniment! Rochia este dreapta, cu decolteu petrecut in forma de V si cordon fals maxi, accentuandu-ti silueta. Rochia are pliuri maxi pe talie, mulandu-se discret.