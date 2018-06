Tolo.ro: Gabriela Firea - Gigi Becali. UPDATE. Primăria Capitalei: Dezminţim informaţiile

Gabriela Firea

GSP a publicat noi documente, cu situații de lucrări de dinainte și de după protocolul Gabriela Firea - FCSB, care demonstrează cum bucureștenii au ajuns să achite cheltuieli private de organizare la meciurile echipei lui Becali, a scris tolo.ro.

Primăria Capitalei a remis un comunicat de presă în care dezminte informaţiile:

"Primaria Municipiului Bucuresti dezmite categoric informatiile aparute in spatiul public, legate de protocolul incheiat cu FCSB care are ca obiect mentenanta gazonului Arenei Nationale.

Dat fiind faptul ca Arena Nationala este singurul stadion realizat la standarde europene care functioneaza conform cerintelor UEFA si din dorinta de a nu periclita programul de joc al echipelor de club si a echipei nationale, cele doua parti, respectiv Municipiul Bucuresti si SC Fotbal Club FCSB SA au incheiat acest Protocol.

Astfel, in urma acestui Protocol, Municipiul Bucuresti transfera obligatia de intretinere a suprafetei de gazon catre SC Fotbal Club FCSB SA in schimbul compensarii sumelor aferente inchirierii stadionului.

Motivul pentru care Protocolul a fost semnat doar cu SC Fotbal Club FCSB SA este faptul ca SC Fotbal Club FCSB SA este principalul solicitant privind inchirierea Arenei Nationale.

Subliniem faptul ca la nivelul Primariei Capitalei nu s-a inregistrat nici un prejudiciu financiar, ci, dimpotriva, s-au realizat economii care pot fi demonstrate cu documente.

In acest sens, atasam comparativ preturile unitare practicate de SC UTI SA si preturile unitare practicate dupa semnarea Protocolului cu SC Fotbal Club FCSB SA.

Dupa cum se poate observa, in aceasta comparatie reiese diferenta clara de pret, respectiv o reducere a cheltuielilor privind activitatile necesare mentinerii unei suprafete de joc optime.

- In contractul cu SC UTI SA pretul unitar al acelorasi activitati a fost cel putin dublu in comparatie cu preturile unitare detaliate in situatiile de lucrari atasate documentatiilor de compensare a platilor de catre FCSB.

Exemplu: in contractul cu SC UTI SA pretul per mp pentru activitatea de suprainsamantare era de 0,18 euro/mp, in timp ce, asa cum se poate vedea din documentele atasate, pentru aceeasi activitate prestata conform Protocolului anterior mentionat era de 0,09 euro/mp, ceea ce determina o economie de 0,09 euro/mp.

De asemenea, precizam faptul ca pe parcursul derularii contractului cu SC UTI SA au fost efectuate 2 schimbari de gazon in valoarea de aprox. 1 milion de lei per schimb.

In urma unei bune intretineri a suprafetei de joc din ultimul an nu mai este necesara aceasta operatiune, ceea ce inseamna inca o economie substantiala la bugetul Municipalitatii.

Precizam, de asemenea, ca protocolul a fost incheiat in deplina legalitate si, pentru ca intreaga activitate a Primariei Capitalei este transparenta si se desfasoara strict in limitele legii, autoritatea locala poate pune oricand la dispozitia institutiilor abilitate toate documentele care sa ateste legalitatea acestui demers.

In concluzie, inducerea in eroare a opiniei publice prin insinuarea unor ilegalitati legate de incheierea acestui protocol nu reprezinta altceva decat dezinformari clare care au ca unic scop denigrarea Primarului General si a Primariei Capitalei.

In consecinta, Primarul Capitalei isi rezerva dreptul de a-i actiona in judecata pe toti cei care, sub pretextul unor asa-zise dezvaluiri, denigreaza activitatea Primarului General si a Primariei Municipiului Bucuresti".





Iată pasaje din investigaţia GSP:

"Pe 10 octombrie 2017, Agerpres anunță că ”PMB vrea să achiziționeze servicii de întreținere a gazonului de pe Arena Națională”. Apoi, pe 16 octombrie, Primăria publică pe SEAP un anunț de atribuire directă.

Pe 20 octombrie, câștigă Sports Fields SRL, noul nume pentru Cris Gardens, aceeași firmă care a îngrijit în ultimii ani gazonul de pe stadion.

Dar, pe 27 octombrie 2017, fără SEAP și fără orice altă formă de achiziție publică, Gabi Firea în persoană, prin semnătura sa de primar general, mută către FCSB mentenanța gazonului", potrivit tolo.ro.

"Iar FCSB lasă mai departe lucrările tot firmei Cris, care le făcuse și până atunci. Atunci care este explicația Primăriei că s-ar fi creat o situație specială și asta a impus ”o soluție temporară”, de vreme ce la întreținerea gazonului lucrează, de câțiva ani, aceeași companie?!

În Articolul 1 se scrie că ”prelungirea prezentului protocol se poate face printr-un act adițional cu acordul ambelor părți!”. De ce s-ar fi prelungit un ”protocol temporar” făcut pe 8 luni?

Atît PMB, cât și FCSB neagă faptul că protocolul oferit de Firea face ca Becali să beneficieze, pe bani publici, de servicii pe care înaintea protocolului FCSB le plătea din propriul buzunar.

La fiecare meci, cluburile au costuri organizatorice, iar acum pe cele cu terenul le-a preluat Primăria, dar FCSB și Firea neagă.

E genul de negație riscantă, care pleacă de la ipoteza că nu mai există documentele de dinainte de octombrie 2017, ca cetățenii să poată face comparația.

Dar actele există! Avem atât documentele de după protocol, din 2017, cât și pe cele de dinainte, din 2016! Și iată cum arată ele puse față în față!", a mai notat site-ul jurnalistului Cătălin Tolontan.

