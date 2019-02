Toader: Ne dorim să putem spune că am contribuit la îmbunătăţirea vieţii cetăţeanului european / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, că se doreşte ca, la finalul mandatului României la preşedinţia Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne, să se poată spune că România a contribuit la îmbunătăţirea vieţii cetăţeanului european.

Ministrul Justiţiei a afirmat că, în cadrul reuniunii informale a Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne, vor fi discutate trei teme, printre acestea numărându-se obţinerea probelor din spaţiul cibernetic şi viitorul cooperării judiciare în materie penală.



"Avem prima reuniune informală pe domeniul justiţiei din cadrul Consiliului JAI, prima reuniune pe perioada preşedinţiei României. Avem nu mai puţin de 12 reuniuni, conferinţe, dintre care unele se desfăşoară în ţară, respectiv la Bucureşti, la Sinaia, la Iaşi, altele în străinătate, respectiv la Luxembourg, la Bruxelles, la Haga. Participă comisarul european pe justiţie, miniştrii justiţiei, experţi din domeniul justiţiei din fiecare ţară membră a UE. Agenda discuţie este concentrată, orientată spre consolidarea garanţiilor statului de drept, consolidarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie. Avem astăzi toată ziua trei teme mari pe care le vom dezbate şi anume modalităţile de cooperare, de evoluţie în domeniul justiţiei civile şi comerciale. În al doilea rând, probele electronice şi garantarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, protecţia persoanei faţă de infracţionalitatea cibernetică. În al treilea rând evoluţia cooperării judiciare în materie penală", a declarat Tudorel Toader, la Palatul Parlamentului, notează mediafax.







Ministrul Justiţei a mai spus că se doreşte ca, la finalul mandatului României la preşedinţia Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne, să se poată spune că România a contribuit la îmbunătăţirea vieţii cetăţeanului european.



"Noi ce dorim? Ca să avansăm discuţiile, dialogurile şi negocierile, că va fi pe consens, că va fi pe majoritate, în cele 15 dosare legislative, nonlegislative pe care le-am preluat de la Preşedinţia Austria. Ne dorim o colaborare cu toate ţările membre, o bună colaborare în cadrul trioului cu Finlanda şi Croaţia, care ne vor succeda la Preşedinţie. Ne dorim ca la finalul mandatului României la Preşedinţia Consiliului UE, dar eu vorbesc acum de Preşedinţia Consiliului JAI, să putem privi în urmă, să putem spera, să putem spune că ne-am îndeplinit misiunea pe care o avem la preşedinţia Consiliului JAI, că am contribuit la armonizarea legislaţiei în spaţiul european, că am contribuit la ridicarea standardelor de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, că am facilitat cooperarea judiciară în spaţiul european şi nu numai, că am facilitat cooperarea economică, culturală, socială din spaţiul european, că am contribuit la îmbunătăţirea vieţii cetăţeanului european în general şi sigurul şi cetăţeanul român, care este şi cetăţean european", a mai spus Toader.



Miniştrii justiţiei şi ai afacerilor interne din statele membre UE participă, în perioada 6-8 februarie, la Bucureşti, la Palatul Parlamentului, la o reuniune informală desfăşurată în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.