Toader, băgat în ședință de urgență la sediul PSD, pe tema Ordonanței

Forumul Judecătorilor critică OUG-ul lui Tudorel Toader pe legile Justiţiei

Ordonanţa de urgenţă de modificare a legilor justiţiei pe care Guvernul se pregăteşte să o aprobe în şedinţa de luni a provocat supărare mare în rândul PSD. Mai mulţi parlamentari au lansat acuzaţii dure la adresa ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pe care l-au chemat la ordin la sediul PSD.

"O ordonanţă de genul ăsta ar fi o bătaie de joc faţă de munca pe care am depus-o noi toţi colegii timp de 3 ani ca să modificăm ce era de modificat", a afirmat Cătălin Rădulescu, la un post TV.

Nemulţumirea acestuia vine din faptul că Tudorel Toader a făcut proiectul de OUG fără consultarea parlamentarilor care au lucrat la modificarea legilor justiţiei, ceea ce a permis să apară anumite schimbări ce nu sunt acceptate de parlamentarii PSD.

"Sunt trei întrebări. Cu cine s-a sfătuit domnul ministru pentru că nu s-a sfătuit cu niciunul dintre cei care am lucrat trei ani la aceste legi ale justiţiei? (...) Dacă are acordul coaliţiei pentru că dacă nu îl are iese dintr-o cutumă şi e destul de grav. Dânsul trebuie să înţeleagă că prin modificare cu detaşările se încalcă decizia CCR", a arătat Rădulescu.

Acesta a dezvăluit că, la momentul intervenţiei telefonice pentru postul TV, Tudorel Toader se afla în sediul PSD, unde i se aducea la cunoştinţă nemulţumirile privind proietul de OUG.

"Pot să vă spun în premieră că domnul ministrul se află la sediul partidului într-o discuţie şi cu membrii marcanţi ai partidului şi cu cei din coaliţie", a dezvăluit Cătălin Rădulescu.