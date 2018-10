Justin Timberlake, despre cum s-a îndrăgostit de Jessica Biel

"A fost dragoste la prima vedere”, mărturisește actorul și cântărețul Justin Timberlake în noua sa carte.

Artistul de 37 de ani face dezvăluiri intime despre relația cu soția sa, actrița Jessica Biel (37 de ani). După ce presa i-a despărțit și i-a împăcat, autobiografia lui Timberlake pe care a intitulat-o „Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me” întărește convingerea că ceea ce nu îi doboară îi face mai puternici. Pentru că relația lor e foarte sudată.

