Știai că Pământul avea o zi de doar 18 ore? Cum s-a ajuns să câștigăm șase ore

Probabil că ți s-a întâmplat de multe ori să te plângi că nu îți ajunge timpul dintr-o zi pentru a-ți rezolva toate sarcinile. Ei bine, trebuie să știi că un studiu în care este reconstituită istoria legăturii Pământului cu Luna sugerează că, în urmă cu 1,4 miliarde de ani, pe planeta noastră, ziua avea doar 18 ore. Ce fenomen stă la baza acestei schimbări de s-a ajuns la timpul din prezent?

Diferența de ore dintr-o zi avea atunci loc în mare parte din cauza apropierii satelitului natural ce modifica axa planetei. Mai exact, am câștigat de atunci cam șase ore în plus, adică 0,00001542857 secunde în fiecare an. Totuși care este explicația acestui fenomen?

De ce zilele de pe Pământ sunt mai lungi

Cercetătorii au descoperit că acest lucru se întâmplă pentru că Luna, în mod constant, se mută puțin mai departe de Pământ, astfel încât rotația lui încetinește.

„Pe măsură ce Luna se îndepărtează, Pământul este precum o patinatoare care se învârte și încetinește pe măsură ce își întinde brațele", a explicat geologul Stephen Meyers de la University of Wisconsin-Madison.

Specialiştii au utilizat metode statistice ce îmbină teoria astronomică cu observaţiile geologice (denumită astrocronologie) pentru a cerceta trecutul geologic al Pământului.

„Una dintre ambiţiile noastre a fost să utilizăm astrocronologia pentru a determina timpul din trecutul îndepărtat. Am vrut să analizăm rocile vechi de miliarde de ani într-un mod comparabil cu cel în care studiem procesele geologice din prezent", a declarat Meyers.

În acest moment, Luna se îndepărtează de Pământ cu o viteză de 3,82 de centimetri pe an. În acest ritm, în următoarele 200 de milioane de ani, zilele de pe Pământ ar putea ajunge la o durată de 25 de ore, spun specialiştii.

În acest sens, Meyers, împreună cu cercetătorul Alberto Malinverno, din cadrul Universităţii din Columbia, au utilizat metoda statistică şi teoria astronomică pentru a studia trecutul interacţiunii Pământului cu Luna. Astfel, au descoperit că acum 1,4 miliarde de ani ziua avea doar 18 ore. În plus, cercetătorii avertizează că zilele vor continua să se lungească.

Sursa