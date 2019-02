Teodorovici trage de urechi UE pe tema previziunilor economice

Ministrul Finanţelor a dojenit, marţi, Comisia Europeană, în privinţa previziunilor economice pe care le-a anunţat, spunând că subestimarea acestora are impact asupra percepţiei investitorilor şi asupra costului creditării.

Teodorovici a susţinut o conferinţă de presă la finele întâlnirii de marţi a Consiliului UE pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), la începerea căreia a vorbit despre previziuni, în prezenţa vicepreşedintelui Comisiei Europene Valdis Dombrovskis.

„Comisia Europeană şi-a publicat recent previziunile economice şi la micul dejun am discutat despe situaţia economică din Uniunea Europeană. Aş dori să subliniez că previziunile economice au devenit tot mai importante, în special în contextul economic volatil cu care ne confruntăm în prezent. Comisia Europeană este profund conştientă că are o mare răspundere în momentul în care publică aceste previziuni. Subestimarea sistematică a ratei creşterii are un impact direct asupra percepţiei investitorilor şi în consecinţă şi asupra costului creditării. Nu mai este nevoie să reamintim rolul pe care îl joacă previziunile în formualrea şi evaluarea politicilor economice naţionale”, a spus Teodorovici.

Comisia Europeană (CE) şi-a menţinut, în prognoza de iarnă, anunţată pe 7 februarie, estimarea că economia României va creşte în acest an cu 3,8% faţă de anul trecut, la fel ca în prognoza de toamnă. În plus, CE şi-a menţinut prognoza că economia României va creşte anul viitor cu 3,6%, faţă de acest an.

Proiectul de buget în schimb a fost fundamentat pe o creştere economică de 5,5%.