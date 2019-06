Teodorovici a pus ochii pe Vamă, mutarea în subordinea sa e prioritară

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici are ca prioritate scoaterea Vămii din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transferarea în subordinea sa directă. Actul normativ în acest sens va fi pus în dezbatere publică în iunie şi adoptat în iulie, a afirmat, miercuri, Teodorovici.

"Doamna preşedinte Călugăreanu (Mirela Călugăreanu - n.r.), noul preşedinte al ANAF, are ca primă sarcină (...) prezentarea într-o scurtă perioadă a unui pachet de acte normative care să ducă la schimbarea structurală a Vămii. Adică scoaterea sa din ANAF, prinderea ei, să spunem, la Finanţe, sub autoritatea ministrului de Finanţe, nu subordonată, nu sub o altă formă. Adică independenţă totală, să spunem. Pentru că aşa e normal să fie, nu cum s-a făcut în 2013 de, repet, o "hahaleră", a afirmat Teodorovici, la Forumul "Managementul integrat al frontierelor în contextul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene".

El a menţionat că există "voci" atât din interior cât şi din exteriorul sistemului care nu doresc schimbarea, respectiv "ruperea de ANAF" pentru a slăbi sistemul vamal din România. "Prin aceastră modificare protejăm economia noastra interna, pe producătorii interni, să nu mai intre în ţară fel de fel de produse contrafăcute, dar realizăm şi incasarile de la buget

Miercuri dimineaţă, fostul şef ANAF Gelu Diaconu l-a atacat pe Teodorovici, numindu-l "hahalera de la Finanțe", într-un nou episod al unui conflict public pe care cei doi îl poartă în spaţiul public şi pe reţelele de socializare de mult timp.