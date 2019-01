Revoltător. Teldrum primește de la CJ Teleorman un contract "deja furat"

Cifrele arată bine! Pentru compania Teldrum, care a câștigat pe data de 11 ianuarie un contract de modernizare a unui drum județean. Unul deja furat, scrie Realitatea de Teleorman.

Compania Teldrum, aflată în insilvență, câștigă în continuare licitații publice în Teleorman Întâmplarea face ca drumul să fie inclus în raportul OLAF privitor la fraudarea de fonduri europene.

Scandal Teldrum. Este vorba despre lucrarea de modernizare a unui segment din drumul județean 506, în cazul căruia specialiștii în fraude europene au remarcat falsificarea proiectului tehnic în vederea accesului fraudulos la banii europeni.

Scandal Teldrum. Și în acest moment, Consiliul Județean încă mai taie bani de la învățământ și alte capitole bugetare importante pentru a acoperi frauda semnalată de autoritățile europene în procesul de implementare a respectivului proiect.

Scandal Teldrum. Contractul de la începutul acestui an dintre Teldrum și Consiliul județean Teleorman are o valoare de peste 10 milioane de lei și arată faptul că Teldrum continuă să fie o companie favorizată de instituția publică, implicată și ea în dosarul Teldrum, ca parte a grupului infracțional organizat de Liviu Dragnea în județ.

Dosarul Teldrum de la DNA se bazeaza pe o investigatie OLAF care constata o frauda masiva cu fonduri europene in domeniul constructiei de drumuri si recomanda recuperarea integrala a 21 de milioane de euro.

In dosarul Teldrum Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte. Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.