Tăriceanu: Ordonanța lăcomiei nu va fi "sub nicio formă" abrogată

Tăriceanu: Ordonanța 114 nu va fi "sub nicio formă" abrogată

Ordonanta 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare nu va fi abrogata ''sub nicio forma'', iar taxa pe activele financiare s-ar putea modifica, in sensul scaderii ei, a declarat, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.

"O sa astept concluziile colegilor mei senatori de la cele doua comisii, sa vedem daca au fost depuse amendamente, ce amendamente au fost depuse, pentru a face anumite ajustari, reglajul fin, dar ceea ce va pot spune este ca ordonanta nu va fi abrogata cumva, sub nicio forma, pentru ca am vazut tot felul de comentarii si sugestii ca ordonanta ar putea fi abrogata. Nu, nu va fi abrogata, dar anumite modificari se pot face, daca din aceste discutii si consultari pe baza unor analize rezulta solutii mai bune", a precizat Tariceanu, dupa intalnirea cu reprezentanti ai Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.



Intrebat daca taxa pe activele financiare poate sa fie eliminata, Tariceanu a raspuns negativ, insa a adaugat ca aceasta ar putea modificata, in sensul scaderii ei.







"Nu, dar nici nu urmarim acest lucru. Discutia este legata nu de taxa in sine, ci de nivelul ei. Deci nivelul s-ar putea modifica, in sensul scaderii", a afirmat Tariceanu.