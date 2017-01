Tăriceanu, justificare scandaloasă pentru ordonanţele privind graţierea şi amnistia

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca o lege referitoare la gratiere este oportuna, iar "cei condamnati sunt si ei oameni" avand dreptul "la propria imagine". Tariceanu a dat exemple din trecut, explicand ca gratierea functiona si in antichitate si in comunism, scrie News.ro.

"Consider ca, pana la urma, chiar si cei care au fost condamnati si sunt astazi in inchisori si ispasesc o pedeapsa, pana la urma sunt totusi oameni. Acestor oameni nu le putem incalca demnitatea. Cred ca chiar cei care sunt condamnati au dreptul la propria demnitate si la propria imagine", a declarat Tariceanu.

Presedintele Senatului a explicat ca institutia gratierii exista inca din antichitate. "Aceasta institutie a gratierii nu a inventat-o Guvernul actual sau actualul ministru de Justitie. Gratierea functioneaza din vremuri stravechi. Sa stiti ca si in antichitate functiona gratierea. Si in perioada comunista au existat momente in care s-au facut gratieri, si dupa 1990, in democratia noua din Romania", a explicat Tariceanu.

"Nu cred ca ar trebui sa privim cu atata ura si cu atata intransigenta un lucru care mie mi se pare ca trebuie discutat calm", a mai spus el. Intrebat de ce gratierea se doreste a fi impusa prin ordonanta de urgenta, si nu prin lege dezbatuta in Parlament, Tariceanu a sustinut ca e dreptul Guvernului sa legifereze prin ordonante.