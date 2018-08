Tăriceanu vrea show mediatic cu șeful SRI. Ce a solicitat de urgență aliatul lui Dragnea

Subiectul protocoalelor secrete înfierbântă din nou coaliția de guvernare. Partenerul de alianță al lui Liviu Dragnea, Călin Popescu-Tăriceanu solicită de urgenţă o şedinţă publică în care șeful SRI să fie pus la zid pentru "încercările serviciilor de a îşi subordona Justiţia".

Preşedintele Senatului, liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, îi solicită şefului Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda, să convoace de urgenţă o şedinţă publică în care cetăţenii români "să poată urmări şi judeca" explicaţiile oferite de conducerea Serviciului referitoare la protocoalele SRI.

"Ultimele dezvăluiri legate de cele două protocoale dintre SRI şi Parchetul General - chiar dacă oficial denunţate - reprezintă o nouă dovadă, prin conţinutul lor, privind încercările serviciilor de a îşi subordona Justiţia şi a încălca drepturile şi libertăţile românilor. Protocoalele semnate în decembrie 2016, practic negociate în timpul campaniei pentru alegerile parlamentare, arată tuturor românilor, dar şi comunităţii internaţionale adevărul despre modul în care Justiţia a fost şi este folosită pentru a abuza cetăţenii şi interveni în procesul politic intern. Protocoalele oferă un indiciu suplimentar privind existenţa ofiţerilor acoperiţi în sistemul de justiţie. Anularea lor nu rezolvă problema ofiţerilor acoperiţi, lucru care trebuie spus public", a scris vineri Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Tăriceanu, "extrem de grav este şi faptul că aceste protocoale au fost semnate în pofida deciziei luate de CCR din primăvara lui 2016, prin care serviciile ar fi trebuit eliminate din faza de cercetare penală".

"Serviciile şi conducerea Parchetului au transmis un semnal foarte clar prin aceste protocoale: că se consideră deasupra oricărui control democratic şi chiar deasupra legii; că nimic şi nimeni nu îi poate atinge. Am salutat faptul că Eduard Hellvig şi-a asumat în Parlament, în repetate rânduri, respectarea principiilor şi practicilor democratice şi a criticat public astfel de protocoale, şi am sperat că sub conducerea lui se va începe o reformă reală a serviciilor secrete. Protocoalele care poartă semnătura şefului SRI ridică îndoieli asupra procesului de democratizare şi reaşezare a funcţionării SRI în limitele constituţionale şi democratice. Acest comportament erodează încrederea în procesul de justiţie şi oferă legitimitate unor voci care susţin măsuri radicale pentru a contracara aceste practici nedemocratice", a adăugat Tăriceanu.

El subliniază că împreună cu colegii din ALDE continuă să susţină că "Parlamentul, ca for suprem de dezbatere şi legiferare, trebuie să realizeze controlul asupra acestor instituţii de forţă".

"De aceea, îi solicit lui Claudiu Manda, în calitate de preşedinte al comisiei parlamentare de control a SRI, să convoace de urgenţă o şedinţă publică în care cetăţenii români să poată urmări şi judeca explicaţiile oferite de actuala conducere a SRI", îşi încheie Tăriceanu mesajul de pe pagina sa de Facebook.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a încheiat două protocoale cu Serviciul Român de Informaţii pe 8 decembrie 2016, unul cu caracter nesecret iar altul clasificat secret de stat, pentru care a cerut declasificarea în martie 2018, precizează PÎCCJ într-un comunicat de presă transmis AGERPRES vineri.