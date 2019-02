Tăriceanu NEAGĂ tensiunile din Coaliție

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, sustine ca nu sunt tensiuni in Coalitie, mentionand ca dezbaterile pe tema bugetului au durat mai mult pentru că s-au discutat toate investitiile ce vor fi finantate in cursul anului.

"Temperatura este 36,7, adica perfecta.Nu am avut în coaliție, în mod surprinzător pentru cei care credeau că sunt tensiuni. Nu aș putea spune că noi am pus o condiție, pentru că nu au fost negocieri, ci discuții pe buget. Obiectivul a fost sa realizam un buget axat pe investitii, lucru dorit si de colegii de la PSD. (..) Am avut rabdarea sa discutam punct cu punct fiecare proiect. (..) Din cate stiu, intra maine bugetul, din ce am discutat ieri cu ministrul Finantelor", a declarat Calin Popescu Tariceanu la Antena 3.

Mesaj subtil pentru PSD: Ce e mai important, orgoliul de partid sau a avea un președinte altfel?

Calin Popescu Tariceanu sustine ca pentru ca actualul sef al statului sa nu castige inca un mandat, Coalitia ar avea nevoie de un candidat comun, insa nu s-a luat o decizie in acest sens. Presedintele Senatului se intreaba retoric daca pentru PSD daca e mai important orgoliul de partid decat a avea un presedinte altfel.

"Mă gândesc serios la o candidatură. Nu am luat decizia. Când voi decice, atunci o voi anunța. Și noi și PSD vrem ca alegerile să fie, noi vrem, cum a fost în 2016, cum i s-a spus Guvernului Cioloș,' guvernul zero', ca la finele lui 2019 să îi spunem domnului Iohannis 'Auf Wiedersehen'. Ca sa facem asta, trebuie sa avem un candidat comun, dar vom vedea. (..) Nu a mai existat o situatie in care PSD sa nu aiba candidat. E o problema care nu poate fi neglijata, eu cred ca e de orgoliu. Ce e mai important, orgoliul de partid sau a avea un președinte altfel? ALDE ar putea sa sustina candidatul PSD?", a declarat Calin Popescu Tariceanu la Antena 3.

Presedintele Senatului a indus posibilitatea unui conflict de interese, avand in vedere ca presedintele in functie este si candidat la prezidentiale: "Nu poti fi neutru si neangajat in campanii. Deci a se vedea ce se intampla la noi, presedinte si candidat de anul trecut".