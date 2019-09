Tăriceanu:"Mircea Diaconu, candidatul care strică jocurile, vine şi tulbură apele"

Liderul ALDE și-a declarat susținerea pentru candidatul Mircea Diaconu, independent, dar spijinit de ALDE și Pro România, despre care spune că poate încurca jocurile de la alegerile prezidențiale.

Călin Popescu-Tăriceanu a declarat sâmbătă, la Şcoala Politică de Vară a organizaţiei de tineret ALDE de la Jupiter, că Mircea Diaconu este un candidat atipic pentru preşedinţia României, care poate strica "aranjamentele" contracandidaţilor săi.



"În condiţiile în care candidatura mea nu mai avea susţinerea necesară pentru a fi una de succes, am decis să îl susţinem pe Mircea Diaconu. Mircea Diaconu, cu profilul pe care şi l-a construit deja, de independent, poate să facă ceea ce niciun preşedinte de până acum al României nu a făcut - adică să fie acel preşedinte care este echidistant faţă de partidele politice, mediator între stat şi societate. (...) Diaconu nu se duce cu obligaţii de niciun fel la Cotroceni (...) şi a înţeles că preşedintele trebuie să fie al tuturor românilor, că preşedintele trebuie să fie glasul aspiraţiilor largi ale cetăţenilor, nu ale unei părţi sau ale alteia din spectrul politic. Cei cinci ani pe care i-a petrecut la Parlamentul European, şederea la Bruxelles i-a făcut foarte bine, a evoluat foarte mult, a învăţat multe lucruri, a văzut cum se comportă în mediu occidental instituţiile. (...) De ce să îl susţinem pe Diaconu? Pentru că este candidatul care strică jocurile. Ce se întâmplă în momentul de faţă, puteţi să observaţi. Datorită performanţei proaste a PSD şi modului deficitar în care a fost percepută guvernarea, PSD e într-o continuă cădere. Iohannis jubilează. Dacă o are pe doamna Dăncilă contracandidat din partea PSD-ului, între turul 1 şi turul 2 poate să se ducă nu ştiu unde, în Florida, liniştit, nu trebuie să facă campanie electorală. Dacă doamna Dăncilă intră în turul doi, atunci Iohannis are mandatul asigurat. (...) Diaconu vine şi tulbură apele. PSD tremură pentru că s-ar putea să intre Diaconu în turul 2, la fel şi la Cotroceni. Pentru că e un candidat atipic (...) nu au cu ce să îl agaţe (...). Deci, Diaconu are această calitate, că poate să devină cel care strică aranjamentul care le convine actorilor existenţi pe scena politică", a declarat Călin Popescu-Tăriceanu.







El le-a transmis tinerilor din ALDE că partidul îşi va continua activitatea în opoziţie şi că va avea timp să-şi reclădească profilul liberal.



"Începem un nou drum. Există viaţă şi în opoziţie, este o viaţă frumoasă, o viaţă în care avem timp să reclădim profilul liberal la care ţin foarte mult", a spus Călin Popescu Tăriceanu.