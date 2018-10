Tăriceanu, despre relaţia cu Dragnea: Nu suntem făcuţi din aceeaşi mamă

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, a declarat că zvonul bate realitatea, cu privire la relaţia cu liderul PSD, Liviu Dragnea, susţinând că aceasta nu este nici mai bună, nici mai rea decât în ultimele zile.

"Eu am văzut în ultimele zile în România, şi m-am obişnuit cu lucrul acesta, zvonul bate realitate. Faptul că din când în când aveţi puncte de vedere diferite nu trebuie să mire pe nimeni, că nu suntem făcuţi din aceeaşi mamă, dar acest lucru nu înseamnă că relaţia e deteriorată sau e pusă sub semnul întrebării funcţionarea coaliţiei. Dacă ceea ce declar e suficient, dacă nu am să mai insist pe viitor", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, citat de MEDIAFAX.



În ultimele zile, în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora există neînţelegeri în coaliţia de guvernare pe mai multe subiecte. Întrebat de atacurile unor aleşi social democraţi la adresa ALDE, Tăriceanu a răspuns: "Fiecare cât îl duce mintea".