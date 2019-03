Tăriceanu cere demisia lui Tarcea după apariția la Realitatea: "Să ne lase". Replica șefei ÎCCJ

După declarațiile acordate de şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru Realitatea TV, Călin Popescu Tăriceanu i-a cerut demisia Cristinei Tarcea, afirmând că aceasta ar trebui să lase locul din fruntea ÎCCJ "cuiva care trăieşte şi gândeşte ca în secolul 21".

"Eu pot să vă spun că, din păcate, România întotdeauna s-a cam pripit atunci când a trebuit să-și asume niște obligații internaționale. Și am să vă dau exemplul care mie îmi este cel mai apropiat și de suflet, și de activitate - ratificarea Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Am ratificat-o de dragul de a intra cât mai repede în cadrul Consiliului Europei, nu am făcut niciun fel de studiu de compatibilitate, nu am văzut în ce măsură legislația noastră poate să facă față tuturor garanțiilor și exigențelor Convenției, și ne-am trezit cu un val de condamnări care nu se mai termină nici acum" au fost declarațiile Cristinei Tarcea, de la Realitatea TV, care l-au deranjat pe Tăriceanu.

Preşedintele Senatului şi al formaţiunii ALDE a scris pe Facebook:

