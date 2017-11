SURPRIZĂ URIAŞĂ la X Factor UK: pe scenă au urcat rude ale lui John Lennon. Cum s-au descurcat

Publicul şi prezentatorii de la X Factor Marea Britanie au avut o surpriză de proporţii atunci când pe scenă a urcat o trupă formată dintr-o soră şi doi fraţi, rude ale lui John Lennon.

Cei trei fraţi din Scoţia au o trupă numită The CutKelvins, din care fac parte Shereen şi cei doi fraţi ai săi, Jay şi Kay şi se pare că talentul e moştenit din familie, pentru că au impresionat juriul. Cei trei au cântat piesa lui Pink, What About Us, şi au ajuns în finala X Factor UK.

Tinerii au păstrat până acum secretul, scrie The Sun, bunica lor, Barbra Lennon, fiind verişoara de-a doua a lui John Lennon.