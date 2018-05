Sunt bani pentru pensii? Ce capcană ascunde întrebarea lui Iohannis? 

Ce capcană ascunde întrebarea lui Iohannis?

Liberalul Florin Cîțu, de profesie economist, spune că bugetul nu are incluși banii pentru pensii și salarii și că PSD-iștii mint când spun că au bani pentru pensii și salarii! Corect, numai că minciuna este restogolită de ani buni, din cauza raportului dintre cei care trăiesc din pensie şi cei care îi susţin prin cotizaţii. Pe de altă parte, toți economiștii serioși știu că, în buget sunt incluse cheltuielile cu pensiile și salariile iar veniturile pentru plata acestora sunt estimate. Aceste venituri nu exista încă. Trebuie colectate sau împrumutate. Asta este capcana din întrebarea lui Iohannis privind existența banilor pentru salarii și pensii.

Un salariat suține 1,08 pensionari

Tendinţa după 1990 încoace a fost păguboasă pentru bugetul de stat. Prin ieşiri anticipate la pensie şi disponibilizări masive, a scăzut necontrolat numărul celor care contribuiau la bugetul de pensii, pentru a susţine un număr tot mai mare de pensionari.

Datele din ultimii cinci ani arată însă că, încet şi sigur, raportul între cei care trăiesc din pensie şi cei care îi susţin prin cotizaţii la buget se reaşează. La 31 martie 2017, în România, numărul pensionarilor a ajuns la 5,234 milioane, în timp ce numărul salariaţilor din economie se ridica la 4,824 milioane de persoane, potrivit Ministerului Muncii. Un simplu calcul arată că, un salariat contribuie lună de lună la bugetul asigurărilor sociale pentru a susţine 1,08 pensionari, în timp ce în urmă cu cinci ani, raportul era de 1,27, adică patru salariaţi susţineau 5 pensionari.

Florin Cîțu: NU, nu sunt bani pentru pensii si salarii!

,,In fiecare luna guvernul se imprumuta la cele mai mari dobanzi din UE pentru a face rost de bani pentru pensii si salarii. In primul trimestru a fost de nevoie de 5 miliarde de lei. Bani imprumutati cu dobanda(...)Doar niste incomeptenti si iresponsabili ar imprumuta bani pentru plata cheltuielilor curente cand soarta le-a dat pe mana o economie care creste'', scrie, pe pagina personală de Facebook, Florin Cîțu.

,,Iar incompetenta nu se opreste aici. Este sustinuta de declaratii publice de genul “ da, banii pentru pensii si salarii sunt prinsi in buget”(...) In buget sunt incluse cheltuielile cu pensii si salarii iar veniturile pentru plata acestora sunt estimate. Aceste venituri nu exista inca. Trebuie colectate sau imprumutate'', mai scrie Cîțu.

,,Sa luam exemplu 2017. Un an in care nu au fost bani pentru pensii si salarii. Guvernul a imprumutat aproximativ 25 de miliarde lei si a redus cheltuielile cu 20 miliarde lei de la investitii (dar si alte cheltuieli au fost taiate) pentru a putea plati pensiile si salariile. Peste doua treimi din cheltuielile bugetare sunt pentru pensii si salarii, de aici si problemele de finantare(...)Guvernul traieste pe datorie. Se imprumuta lunar la dobanzile cele mai mari din UE pentru a plati cheltuielile curente. In 2018 trebuie sa se imprumute in total 74 miliarde lei (asta in cel mai bun caz). O schema piramidala care in curand se va darama'', mai spune președintele Comisiei Economice din Senat.

,, Pentru ca Romania nu mai are ministru de finante, răspund eu. NU, nu sunt bani pentru pensii si salarii'', concluzionează Cîțu.