STUDIU Creierul pisicii bate super-computerul

Când se pune problema elaborării informaţiilor, pisica bate computerul cu 100 la 0. Pe baza acestei constatări, un grup de cercetatori de la Universitatea Michigan, Statele Unite, încearcă să producă o nouă generaţie de microcipuri.

Felinele ar putea sta asadar la baza computerelor viitorului. "Intentia noastra este sa construim un computer in acelasi mod in care natura construieste un creier, adica sa utilizam o paradigma complet noua pentru asamblarea circuitelor", a explicat Wei Lu, coordonatorul echipei de cercetatori, intr-un interviu acordat NBC.

Intr-un computer obisnuit doar putine elemente sunt corelate intre ele, astfel incat acesta opereaza doar intr-o maniera liniara; un creier elaboreaza insa informatiile "in paralel", desfasurand mai multe operatiuni in acelasi timp, facand posibila de exemplu recunoasterea unui chip in mod instantaneu, scrie Descoperă.

Potrivit calculelor oamenilor de stiinta, creierul unei pisici este capabil de prestatii de 100 de ori superioare celor ale super-computerului Dawn, care poate simula 1 miliard de neuroni.

Ca atare, in prezent, cercetatorii isi concentreaza atentia in directia dezvoltarii asa-numitilor "memristori", adica niste elemente ale circuitelor capabile sa-si "aminteasca" daca au fost traversate de un curent electric.

Prin unirea a doua cipuri traditionale la un memristor se obtine un lucru foarte asemanator uniunii a doi neuroni si o sinapsa, care dispune de memorie si capacitate de invatare. "Urmatorul pas este unirea a sute de astfel de unitati pentru a atinge capacitatea unui supercomputer in masini de marimea unei sticle de doi litri", a mai precizat Wei Lu.