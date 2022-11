Tendinta temperaturilor maxime este de scadere. Astazi, tara va fi traversata de un front atmosferic rece care va aduce si precipitatii in Muntenia si local in Oltenia, Dobrogea, Moldova si sudul Transilvaniei, a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Iris Raducanu.

La munte, la altitudini mari, precipitatiile vor fi slabe, sub forma de lapovita si ninsoare.

Maine, temperaturile vor mai scadea, vor fi maxime de 15 grade in sudul Banatului. La Bucuresti nu se vor depasi 14 grade.

In Capitala sunt asteptate astazi precipitatii, cu o probabilitate mai mare in cursul serii si la noapte.

Temperatura maxima va fi in jurul valorii de 12 grade. La noapte, insa, ne asteptam la temperaturi maxime de 7 grade, iar mâine cel mult 15.