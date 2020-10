Vremea 31 octombrie - Precipitații și chiar ninsoare - cod galben

ANM a emis o atentionare meteo, cod galben, pentru intensificari de vant si ninsori viscolite in zona de munte, valabila pana in aceasta seara la ora 20. Astfel, in intervalul menţionat în jumatatea de nord a Carpaţilor Orientali şi în zona înalta a Carpaţilor Meridionali temporar vor fi precipitaţii predominant sub forma de ninsoare şi se va depune strat de zapada. În cursul zilei de maine, la peste 1700 m, în special în grupele vestice ale Carpaţilor Meridionali, vor fi rafale mai mari de 100...110 km/h, viscolind ninsoarea. Totodata, informarea meteorologica a fost prelungita pana duminica la ora 16, conform careia, in nordul, centrul, estul și sud-estul țării temporar va ploua, iar la munte și posibil în Subcarpații Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte. Local cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și izolat 30 l/mp. Vântul va prezenta intensificări, pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă îndeosebi în sud-vest, iar duminică în est și sud-est în general cu viteze de 50...60 km/h. În zona de munte rafalele vor depăși temporar 60....80 km/h. Vremea va continua sa se raceasca în jumatatea de est a ţãrii, unde va deveni rece pentru aceasta data, în timp ce în rest valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 7 şi 17 grade. Izolat se va semnala ceaţa.***

In Bucresti, vremea va fi închisa şi temporar va ploua. Vântul va sufla moderat. Temperatura maxima va fi de 13-14 grade.***