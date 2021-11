Astazi, vremea se va rãci, iar în regiunile intracarpatice valorile termice diurne se vor situa sub cele specifice datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 7 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi temporar noros şi vor fi precipitaţii mai ales sub formã de ploaie şi lapoviţã în regiunile sud-estice şi pe alocuri în restul teritoriului, iar la munte vor predomina ninsorile. Pe arii restrânse, în special în sud-est, cantitãţile de precipitaţii vor depãşi 15...25 l/mp. Incepind de seara ninsorile se vor intensifica la munte unde se va depune strat de zãpadã, mai consistent in Carpaţii Occidentali şi Orientali dar si in regiunile intracarpatice. Temporar vântul va avea intensificãri în majoritatea zonelor, cu vitezele cele mai mari la munte, la altitudini mai mari, unde rafalele vor depãşi 80...100 km/h, iar ninsoarea va fi viscolitã, precum şi în vestul Olteniei şi estul Dobrogei, unde vor fi viteze în general de 65...75 km/h. Izolat se va semnala ceaţã.***

In Bucuresti, vremea se va rãci accentuat. 0-2 grade dimineata si temperatura maximã va fi de 5...6 grade. Cerul va avea înnorãri, iar pe parcursul zilei trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat.***

La munte, vremea va fi închisã şi rece. Pe parcursul zilei local vor predomina ninsorile în general slabe, iar noaptea acestea se vor intensifica. Pe arii restrânse, cantitãţile de precipitaţii vor depãşi 15...25 l/mp, astfel încât se va depune strat de zãpadã, mai consistent în Carpaţii Occidentali şi Orientali. Vântul va avea intensificãri mai ales în zona înaltã, unde rafalele vor depãşi 80...100 km/h, iar ninsoarea va fi viscolitã.