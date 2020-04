Vremea 23 aprilie - Ce se întâmplă cu temperaturile, începând de azi

Vremea 23 aprilie - Astazi, se incalzeste uşor, astfel ca temperaturile se apropie de cele normale pentru aceasta perioada. Cerul, mai mult senin acum, dimineata, in a doua parte a zilei va fi variabil, adica vor fi si innorari pe ici pe colo. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari trecatoare, pe suprafete mici, în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, astazi la amiaza, între 13 şi 21 de grade. ***

Vremea 23 aprilie - In Bucuresti, am inceput ziua cu o dimineata rece, 5...6 grade, in centrul orasului, in zonele de periferie, doar vreo 2. La amiaza, insa, 1 grad, doua in plus fata de ieri vor aduce maxima mai aproape de normalul momentului, respectiv 18-19 grade Celsius. Cerul este mai mult senin în prima parte a zilei, apoi se va mai innora cand si cand. Vântul sufla cel mult moderat, azi, iar presiunea atmosferica va scadea.***

Vremea 23 aprilie - Maine, vreme predominant frumoasa şi in incalzire -maximele vor fi cuprinse între 18 şi 23 de grade, mai coborate de 18 grade doar pe litoral, in jur de 12...13. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte din zi, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri trecatoare la munte, în special pe creste.*** In Bucuresti, maine, zi frumoasa și grade mai multe decat azi, la amiaza, 20-21. Dimineata ramane insa rece, 4-5 grade Celsius -in oras, mai putine in imprejurimi, doar 2. Prima parte a zilei va fi senina, apoi cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab si moderat.***

Vremea 23 aprilie - Sambata, deja vremea ajunge sa fie mai calda decat în mod caracteristic datei, în special în sudul şi sud-estul ţarii. Temperaturile maxime vor sari de 15 grade in toata tara, ba chiar, la Focsani, de exemplu, ajung pana la valoarea de pragului unei zile de vara, 25 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorari mai ales dupa-amiaza, când va ploua, mai ales în nordul si centrul tarii, precum şi în zonele de deal şi munte. Ploi razlete, pe arii restrânse, vor fi si în rest. Date fiind temperaturile ridicate, ne asteptam in special la averse, izolat insemnate cantitativ si trecator însoţite de descarcari electrice si vant intens. In zonele montane inalte, vantul va atinge vitezele cele mai mari. ***

Vremea 23 aprilie - In Bucuresti, sambata, 6 grade in zori si in jur de 24 la amiaza, asadar mai cald decat ar fi normal la final de aprilie si insuportabil de cald pentru vremuri de pandemie, dupa deja 6 saptamani de izolare. Dar, nu disperati, rabdare, rabdare, rabdare, stati in casa! Oricat ar fi de greu, nu poate fi mai greu decat pe un pat de spital.