Vremea 2 octombrie - Se strică vremea de tot - Intensificări ale ploilor în mare parte din țară

Meteorologii ne avertizeaza si astazi cu privire la intensificarea ploilor. Este a cincea zi consecutiv, in care meteorologii ne semnaleaza aceasta schimbare a vremii, prin mesaje de atentionare. Asadar, ANM mentine in acest sens codul portocaliu si a restrange aria codului galben, pana in aceasta dimineata,la ora 10. Prin urmare, conform codului galben, cantitățile de apă vor depăși 25...35 l/mp.

Totodata, 10 judete raman sub incidenta codului portocaliu, tot pana in aceasta dimineata, aici, prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 40...70l/mp. Valorile termice vor fi în creştere în cea mai mare parte a ţarii, chiar semnificativa în jumatatea sud-vestica. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare în nord-vestul şi parţial în centrul teritoriului, precum şi la munte, unde local se vor semnala ploi slabe.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari temporare pe crestele montane, iar la viteze mai mici şi pe arii restrânse şi în regiunile intracarpatice şi pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 27 de grade.***

In Bucuresti, valorile termice vor creşte faţa de intervalul anterior, astfel încât temperatura maxima va fi în jur de 25 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.***

La munte, cerul va avea înnorari şi local se vor semnala ploi slabe, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari temporare pe creste. Valorile termice vor fi în creştere faţa de ziua anterioara, astfel...*** La mare,