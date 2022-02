● Este alertă totală în estul Europei. Vladimir Putin nu are de gând să renunțe la război. Când va ataca Ucraina

Astăzi temperaturile vor fi uşor mai scăzute decât ieri, iar vintul va continua sa prezinte intensificari în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi temporar noros în special în estul, sud-estul şi centrul ţării. Pe alocuri vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie şi lapoviţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în sud, est şi centru, unde local vitezele vor fi de 45...55 km/h şi pe arii restrânse de peste 60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 şi 14 grade.***

În București valorile termice se vor menţine mai ridicate decât în mod obişnuit în această perioadă a anului. Vom avea între 4…7 grade dimineata si 13…14 grade la amiaza. Cerul va fi variabil, iar temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, cu viteze în jur de 55 km/h.***

La munte avem o avertizare de cod galben de vant puternic pana diseara la ora 20 in zona inalta a Carpatiilor Orientali, dar pana la ora 11 Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod portocaliu de viscol in zona inalta a Carpatiilor Meridionali si de Curbura. Acolo vantul va avea intensificari puternice cu rafale de peste 120 km/h. Va fi viscol puternic, zăpada troienită şi vizibilitatea foarte redusa. Temperaturile vor fi mai scăzute, iar vremea se va menţine vântoasă. Cerul va fi temporar noros şi mai ales ziua vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ninsoare la altitudini de peste 1400 m.