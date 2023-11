Mai multe drumuri din țară sunt blocate din cauza ninsorii și viscolului. Zeci de șoferi surprinși de zăpadă în trafic cu mașinile neechipate corespunzător au avut nevoie de ajutor pentru a-și continua drumul. În județul Suceava, drumul național care trece prin localitatea Păltinoasa este acoperit de zăpadă și nu se poate circula.







Și în localitățile Vintileasca și Bisoca, din Buzău și Vrancea, viscolește de ore bune, iar drumarii nu mai fac față.





Probleme sunt și în sud-vestul țării, unde ninge abundent.

Cinci utilaje pentru deszăpezire intervin pe DN 58 și DN 57B din judetul Caraș-Severin

Carosabilul este umed pe toate drumurile naționale și autostrăzile din zona de vest, iar pe DN 57B Oravița ieșire spre Bozovici și DN 58 Reșița-Anina drumul este umed, cu urme de zăpadă îmbibată cu material antiderapant de sub 1-2 cm.





În stațiunile montane s-a așternut un strat consistent de zăpadă. În Poiana Brașov și la Rânca a nins puternic, iar pârtiile vor fi deschise în câteva zile.







Stratul de zăpadă de la Bâlea Lac a trecut de 20 de centimetri, iar la baza salvamont din Făgăraș ninge fără oprire de două zile.

Pe mai multe drumuri nationale de pe raza judetului Galati, s-a imprastiat material antiderapant

Sectia Galati din cadrul Drumuri Nationale anunta ca in ultimele 2 ore, pe mai multe drumuri nationale de pe raza judetului Galati, s-a imprastiat material antiderapant, preventiv, avand in vedere prognoza meteo, dar si pentru ca in centrul si N judetului, deja precipitatiile s-au transformat in ninsoare si lapovita, potrivit RRA.







Meteorologii au emis noi atenționări de vreme extremă. În jumătatea estică a țării și la munte sunt anunțate ninsori până duminică dimineață.

Cod galben de inundaţii în mai multe judeţe din ţară

Mai multe avertizări cod galben de inundații sunt în vigoare pe cursuri de apă din Satu Mare, Timiș, Caraș-Severin, Iași, Vaslui, Bacău, Vrancea și Galați, iar spre seară pe râuri din Dobrogea va fi cod portocaliu.

Specialiștii spun că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.