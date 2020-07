Se strică vremea - Cod galben = Ce zone sunt vizate

In aceasta dimineata a intrat in vigoare un cod galben, valabil pana la ora 18, conform caruia în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și nordul Moldovei, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului cu viteze de peste 65...75 km/h, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp și izolat 40 l/mp. Începand cu ora 18 intra in vigoare o informare meteo, valabila pana maine dimineata, pentru Moldova, Muntenia, local în Transilvania, Oltenia și Dobrogea, precum și zona Carpaților Orientali și Meridionali, unde instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, posibil, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20...25 l/mp și izolat 30...35 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17...19 grade în nord şi 34...35 de grade în sud şi sud-est.***

In BUcuresti, vremea se va menţine calduroasa, temperatura maxima se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar la amiaza disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorari spre seara când va creşte probabilitatea pentru averse şi intensificari de scurta durata ale vântului.***

La munte, vremea se va raci şi va deveni instabila. Înnorarile se vor accentua treptat dinspre masivele vestice şi nordice, apoi şi în rest. Se vor semnala averse ce vor avea şi caracter torenţial, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vântului cu viteze de peste 65...75 km/h, vijelii şi grindina. Cantitaţile de apa vor depaşi 25...30 l/mp şi izolat 40 l/mp. Vor fi ... ***

La mare, vremea va fi calduroasa , ziua, apoi va deveni în general instabila. Disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 şi 31 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 17 şi 19 grade. Cerul va avea înnorari temporare spre seara şi noaptea când, temporar, vor fi averse şi intensificari ale vântului cu aspect de vijelie. Temperatura apei marii va avea valori cuprinse între 24 şi 27 de grade.