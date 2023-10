Cele mai ridicate temperaturi au fost de +35,1 C la Turnu Măgurele, +35 C la Bechet, +34,6 C la Zimnicea, +34,1 C la Tecuci, +34 C la Giurgiu și +33,9 C la Tecuci, arată datele ANM. La București Filaret au fost +32,5 C, iar la Constanța, +31,8 C. Cele mai scăzute minime au fost la peste 2.000 m alt: +10,6 C la Omu și +11,3 la Țarcu, potrivit HotNews.

Au fost locuri unde diferența dintre minimă și maximă a depășit 26 C, cum a fost Miercurea Ciuc: 1,5 C/27,6 C.

La Brașov a fost extrem de cald pentru ultima decadă de octombrie: minima dimineții a fost +19,9 C, mai mare decât în cele mai calde nopți de iulie sau august. La ora 8 erau 23 C, iar maxima a fost de +28,9 C.

Și în țările vecine din sud-est a fost extrem de cald pentru această lună a anului. Termometrele au indicat +34,6 la Loveci și +34,2 C la Varna, iar în Rep Moldova au fost +33,1 C la Tiraspol și +32,8 C la Dubăsari, conform datelor Ogimet.

Maximele in Europa pe 21 octombrie 2023 (foto: Meteociel)