,,Si astazi, si maine discutam, pentru zona de sud si sud-vest a tarii, de disconfort termic ridicat, vorbim despre canicula. Ne asteptam ca temperaturile maxime sa se situeze, in general, pana la 38 de grade Celsius, in special in aceste zone. Noptile vor fi tropicale, adica vor inregistra valori care nu vor cobori sub 23 de grade Celsius. Nu in ultimul rand, va fi umezeala pe parcursul zilei, care va depasi pragul critic de 80 de unitati’’, a precizat directorul ANM.

In zonele montane, meteorologul avertizeaza ca vor urma descarcari electrice, vijelii, grindina si cantitati de apa de 25-45 ml/mp.

,,Aria zonelor afectate este in restrangere. In zona Carpatilor vorbim, in continuare, despre descarcari electrice, vijelii, grindina si cantitati de apa de 25-45 ml/mp. Nu excludem sa avem nici la nivel izolat, in restul tarii, dar cu precadere in partea de centru, nord, vest si sud a tarii’’, a explicat Elena Mateescu.

Specialistul atrage atentia ca intreaga saptamana se vor inregistra temperaturi ridicate, in aproape toata tara.

,,Toata saptamana va fi caracterizata de valori de temperaturi care sa inregistreze si sa depaseasca pragul unei zile de canicula, 35 de grade Celsius. Vorbim de o saptamana mai calda decat in mod obisnuit, in aproape toata tara, cu cele mai ridicate valori, in special in zona sud-vestica a tarii. La finalul saptamanii, valorile de tempetaruri, in zona de sud a tarii, se vor situa intre 35-36 de grade. Aria precipitatiilor este in restrangere, in special in zonele de munte, iar la nivel izolat, in partea de nord a tarii. Este de interes faptul ca si in urmatoarele zile, valorile temperaturilor maxime vor caracteriza o vreme caniculara’’, a mai declarat directorul ANM.

,,La munte si la mare vorbim de temperaturi agreabile, 17-25 de grade, in special in zona litoralului. In urmatoarele zile, vorbim de temperaturi de 28-31 de grade Celsius. Atentie insa la durata expunerii la soare, avand in vedere si indicele UV, pentru ca trebuie sa respectam in a aceasta perioada, mai ales in zilele caniculare, recomandarile medicilor atunci cand alegem sa ne petrecem concediul in zona respecativa si sa tinem cont de ceea ce inseamna 30 de grade la umbra, masurate in conditii standard, care pot insemna ca tempetaruri resimtite 38-40 de grade Celsius’’, a adăugat meteorologul.