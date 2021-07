Meteorologii au emis noi coduri portocalii de caniculă iar în zilele următoare, temperaturile vor depăși chiar și 40 de grade. Vremea rămâne extremă până la începutul săptămânii viitoare și vom avea parte în continuare de nopți tropicale. După valul de căldură, sunt așteptate și vijelii puternice, în aproape jumătate de țară.

"Pentru azi, pana spre seara, meteorologii au atentionat asupra intensitatii acestor fenomene, cu cod galben si portocaliu. Dupa-amiaza, nu vor lipsi aceste fenomene de instabilitate. Nu este exclus ca vijeliile sa fie la fel de puternice ca cea de aseara. 63 km/h a raportat ANM la viteza vantului. In ceea ce priveste temperaturile, valul de cald e in continuare prezent si nu se schimba nici inspre bine, nici inspre rau. El va tine pana duminica in aproape toata tara. In sud, frecvent vor fi 39-40, daca nu si mai mult", a explicat meteorologul Elena Cordoneanu, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

Pe litoral, va fi foarte cald, atentionează meteorologul. "La amiaza, va trece mult de 30, spre 34-35 grade. Nu este exclus sa apara si vijelii pe litoral", a mai spus Elena Cordoneanu.