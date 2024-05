Generalul Statul Paralel condus de Florian Coldea și Dumitru Dumbravă se prăbușește după ce Realitatea PLUS a difuzat în exclusivitate înregistrări în care se explica manevra prin care se aranjau verdictele în dosare. După mai bine de 9 ore continua audierile bombă la sediul DNA. Surse Realitatea Plus spun ca Florian Coldea, fostul șef al SRI ar fi suspect de trafic de influență și spălare de bani, alături de Dumitru Dumbravă (ex-SRI) și de avocatul Doru Trăilă. Alți doi generali, Dan Căpșună (în rezervă) și Adrian Ciorcârlan (în funcție), ar fi suspecți, au indicat surse Realitatea Plus.