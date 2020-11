Avertisment de la meteo. Vremea se schimbă RADICAL: în Capitală se așteaptă primele ninsori

Meteorologii anunță o vreme friguroasă pentru următoarea perioadă. În cea mai mare parte a țării vine frigul cu temperaturi de 4-5 grade.

"Acest weekend se va caracteriza prin valori termice care vor fi in scadere, de aceea ajungem sa vorbim de transformarea ploilor in lapovita si ninsoare. Inclusiv in zona Capitalei temperaturile vor ajunge la 15 grade, maine la amiaza nu vor fi mai mult de 9-10 grade. Zilele de duminica si mai ales ziua de luni o sa fie caracterizate de temperaturi pana la cel mult 4-5 grade, cu 3 grade luni dupa amiaza in Capitala. Minivacanta de 1 decembrie e posibil sa aduca pe langa temperaturi coborate si primii fulgi de zapada in zona Dobrogei, Capitalei, Baraganului, sudul Moldovei", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Gabriela Bancila.