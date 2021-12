Vremea rea pune în continuare probleme în mai multe zone din țară. Este ceață în această dimineață și se poate forma ghețuș. În plus, este cod galben de inundații pe râurile din cinci 5 județe. Zeci de gospodării sunt amenințate de ape, după ploile abundente din ultimele zile. Meteorologul de serviciu Oana Păduraru a vorbit, la Realitatea PLUS, despre cum va fi vremea pâna în ultima zi a acestui an, dar și care sunt pericolele ce ne pândesc în orele și zilele următoare,