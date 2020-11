VIDEO "Spovedania lui Rizea": Cum a devenit ANAF filială SRI și "poliția politică economică" a lui Ponta și Ghiță

"Pe mandatul lui Victor Ponta ca prim-ministru, imediat după ce a ajuns la Palatul Victoria, el a decis, la sugestia, la ordinul lui George Maior, că ei voiau să controleze tot, adică Maior-Coldea, iar Ghită, veți vedea, era cel care trebuia să vină cu banii obținuti din aceasta afacere. Iar Ponta, imediat a transferat ofiteri SRI in cadrul DGAF (Dir. Generală Antifraudă), avea sediul chiar la Casa Presei, în partea stângă, lângă RTV, postul controlat de Ghita, unde iși avea biroul, a relatat Rizea.

"Șef la Antifraudă pe țară a fost numit Romeo Nicolae, un apropiat d al lui Ghita din Ploiesti pe care mogulul de la RTV il controla total. El l-a propus in fuctie. Acesta a obtinut si functia de vicepresedinte al ANAF, pentru că seful Antifrauda - șeful Vămi erau si vicepresedinti ai ANAF, adică se subordonau direct lui Gelu Diaconu – ca sef ANAF.

Eu am ajuns la el, am facut chiar un revelion cu acest Romeo Nicolae – intamplarea a facut, eram cu Ovidiu Tender si cu familia sa, in 2014-2015, la Sinaia, la celebrul Casino din Sinaia – si acolo m-am cunoscut si cu Romeo, căruia i s-a facut si lui un dosar, ca nu ascultase de cine trebuie si ca sa fie eliminat doar din structura.

Ghita controla toate firmele, cand o firma nu facea ceea ce i spunea Ghita era trimisa Antifrauda sau ei făceau diverse controale pe la diversi oameni de afaceri, (…) Va dati seama ca ala venea ca mieluselu si spunea „gata am inteles, ma retrag din licitatie” asa se rezolva – statul mafiot România condus de Victor Ponta si Sebi Ghita, asa functionau lucrurile in perioada aia, fara nici un fel de retinere.

“G. Maior si F.Coldea asigurau spatele bratului armat, ca sa zic asa..nimeni nu se putea atinge atunci, Dupa Coldea a plecat Maior si Coldea a ramas la butoane si atunci a profitat ca sa-l elimine si pe Ponta, trebuia să-i plătească polița din 2014, când inainte de ziua lui celebra de pe stadionul national, inainte de candidatura lui la prezidentiale. Ponta i-a transmis direct – a gresit aici – i-a transmis lui Coldea că dupa ce va ajunge presedintele Romaniei, el Ponta, il va trece in rezerva pe acest Coldea. (..) Coldea n-a uitat si i-a platit aceasta polita cand l-a obligat sa se retraga de la Palatul Victoria,” a afirmat Cristian Rizea.