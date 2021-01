VIDEO/ Explozie la o gură de vizitare a unui canal de alimentare cu apă de la o Stația de Gaz din Bistrița! Un bărbat a ajuns la spital

Copil nascut cu doua capete la un spital in Capitala. Copilul a decedat la scurt timp dupa nastere. Ieri a avut loc nasterea. S-a anscut la termen, mama ar fi avut nevoie de transfuzii sange in urma nasterii. Unitatea spitaliceasca a dat un comunicat. Nu vom difuza aceste imagini. Vorbim de un caz extrem de rar, tratat cu amre atentie de lumea medicala. In ultimul deceniu doar doua aczuri in Brazilia si India au existat. Sanse d esupravieturie minime in astfel de situatii