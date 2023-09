"Inamicul a efectuat un atac cu rachetă asupra cartierului general al flotei", a scris pe Telegram guvernatorul instalat de Moscova în oraşul Sevastopol, Mihail Razvojaiev, precizând că un bilanţ al victimelor potenţiale "este în curs de stabilire" şi că fragmente au căzut lângă un teatru din apropiere, a indicat un responsabil local, citat de AFP, EFE şi Reuters, conform Agerpres.

La câteva minute după ce anunţase lovirea Statului Major al Flotei ruse din Marea Neagră, oficialul rus a declarat că se aşteaptă la un al doilea atac cu rachetă.

"Un nou atac este posibil. Nu veniţi în centrul oraşului, rămâneţi în interiorul clădirilor. Pentru cei care se află în apropierea cartierului general al flotei, în cazul activării sirenelor, mergeţi în adăposturi!", a scris pe Telegram Mihail Razvojaiev.

De asemenea, traficul pe podul peste Kerci, care leagă Crimeea de Rusia, a fost blocat, iar transportul maritim de pasageri a fost şi el suspendat, anunţă media ucrainene, între postul tv Kanal 24.

