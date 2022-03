„Despre ce este vorba cu adevărat despre viața bărbaților, femeilor, copiilor, sutelor, miilor de tragedii umane individuale provocate, de acest conflict. (...) „Regretăm că zeci de milioane de ruși vor suferi din cauza deciziilor periculoase luate de un cerc restrâns de lideri corupți,” a afirmat oficialul american.

Antony Blinken a acuzat încă o dată Rusia și pe Vladimir Putin că este singurul responsabil pentru declanșarea unei crize umanitare la nivelul continentului, dar a precizat că nu este necesară crearea unui zone de protecție aeriană, așa cum a solicitat Ucraina.

"Stabilitatea în Europa este pe muchie de cuțit. Ordinea internațională bazată pe reguli, care este esențială pentru menținerea păcii și securității, este pusă la încercare de invazia neprovocată și nejustificată de către Rusia a Ucrainei.(...) Am spus că, dacă președintele Putin ar invada Ucraina, ne-am spori sprijinul pentru capacitatea Ucrainei de a se apăra, impunând în același timp costuri rapide și severe Kremlinului. Și asta fac Statele Unite și aliații și partenerii noștri," a mai afirmat Blinken.

Secretarul de stat american a participat, vineri, la consiliul miniștrilor de externe din UE, care a avut loc la Bruxelles și la care au mai participat ministrul de Externe canadian și secretarul general al NATO.

