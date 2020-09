Programul de supraveghere al NSA, ilegal. Decizia instanței care îi dă dreptate lui Edward Snowden

Curtea de Apel a declarat că programul, în cadrul căruia NSA a colectat şi analizat datele colective furnizate de companiile de telecomunicaţii, încalcă legea privind supravegherea informaţiilor externe şi reprezintă un act neconstituţional.

"În urmă cu şapte ani, când ştirile mă numeau infractor pentru că am spus adevărul, nu mi-am imaginat niciodată că voi trăi pentru a vedea instanţele de judecată din SUA să condamne activităţile NSA ca fiind ilegale şi, în aceeaşi hotărâre, să mă crediteze pentru că le-am expus", a precizat Snowden, printr-o postare pe Twitter.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA\"s activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.



And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U