Prognoza meteo 11 ianuarie. Cod galben de ninsori abundente și viscol

Vor predomina ninsorile, mai însemnate cantitativ la începutul zilei, îndeosebi în Muntenia şi zona Carpaţilor de Curburã, unde se va mai depune strat de zãpadã, ce va depãşi local 15...20 cm.

În sudul Câmpiei Române, Bãrãgan şi Dobrogea vor fi şi intervale cu lapoviţã şi ploaie şi se va forma polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri ce vor atinge viteze 45...55 km/h în regiunile sudice. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 5...7 grade pe litoral. Izolat va fi ceaţã.

In capitala, vremea va fi închisa. Temporar se vor semnala precipitaţii predominant sub forma de ninsoare mai ales în prima parte a zilei şi se va mai depune un strat nou de zãpadã în medie de 3...7 cm. Astfel la finalul zilei este estimatã o grosime a stratul de zãpadã, în general, de 8...15 cm şi posibil peste 15...20 cm. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificãri ce vor atinge la rafalã viteze de 35...45 km/h. Dimineata, in jur de 0 grade si temperatura maximã, nu mai mult de 2 grade.

La munte, cerul va avea înnorari. Va ninge pe arii extinse şi se va depune strat nou de zãpadã, mai consistent în masivele sudice, unde va depãşi local 15...20 cm. Vântul va avea intensificãri în Carpaţii Meridionali şi Carpaţii de Curburã, la altitudini de peste 1700 m, unde rafalele vor depãşi 60...70 km/h, temporar viscolind ninsoarea.