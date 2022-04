„Sunt în drum spre Kiev”, a scris Roberta Metsola, postând o fotografie în care apare în fața unui vagon de tren.

Roberta Metsola, aleasa președinte al Parlamentului European pe 18 ianuarie nu a furnizat detalii despre deplasarea sa la Kiev.

On my way to Kyiv 🇺🇦



На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ