Oreste Teodorescu: Un pericol mortal pândește Occidentul

Desigur, sistemul occidental este departe de a fi perfect, însă pana acum istoria nu ne oferă vreun alt exemplu de progres și civilizatie sustenabile pentru categorii atât de variate din punct de vedere social și economic. Sa nu uitam totuși ca marile salturi in evoluția colectivă sunt produsele lumii libere, occidentale: electricitatea, Internetul, autovehiculele, vaccinurile, alianțele și guvernanta globală, marile tratate internaționale și cele mai importante convenții, au fost gândite și realizate de către mințile libere ale Vestului. Marii detractori ai modelului occidental, Rusia, China, dictaturile din Orientul Milociu sau regimurile militare din America Centrală beneficiază din plin de produsele cu valoare înaltă ale capitalismului, insa încearcă de aproape un secol sa demoleze fundația lumii libere, oferind in schimb falsa impresie ca economia supusa deciziei unilateral politice funcționează mai just și chiar mai eficient! Asta încearcă China de vreo doua decenii, și in mod bizar, pare ca reușește sa convingă din ce in ce mai multa lume. Părinții fondatori ai Statelor Unite, marii gânditori iluminiști au susținut cu tărie ca succesul și prosperitatea unei civilizații depind de capacitatea sistemica de a tine prostii departe de decizie, fiindcă doar așa, cei inteligenți, determinați și creativi sa poata trage după ei societatea, inclusiv pe idiotii utili sau inutili din rândurile ei. Putem trage de aici concluzia ca dacă lăsam dobitocii sa ne conducă, in scurt timp, se năruie totul, iar din păcate, putem constata ca elitele au fost înlocuite de grupuri de obedienti, fără nici o perspectiva, fără nici o soluție…

Vedem cum peste tot, in jurul nostru, dar mai ales in propriul sistem, se degradează dramatic însăși calitatea și nivelul de competenta al liderilor. Cum altfel am putea înțelege diferențele uluitoare de calitate intelectuala și morala dintre Washington și Trump, dintre Churchill și Johnson sau dintre Nicolae Iorga și Dancila. Fukuyama cu a lui greșita predicție a sfârșitului comunismului, a condus Occidentul, mai ales după Revoluționarul an 1989 la o abordare greșita a marilor jocuri geopolitice. Eroarea fundamentala de decizie a fost convingerea occidentalilor ca dacă va creste nivelul de trai și confortul individual in fostele tari socialiste, automat toată lumea va îmbrățișă modelul capitalist ca pe singura garanție a libertății și demnității.

Citește continuarea pe realitateadinpnl.net.