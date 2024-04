"Dacă noi de 2.000, de 10.000 de ani nu mâncăm așa ceva, este greu acum să ne schimbăm. Noi avem prejudecati greu de distrus. Nu neapărat religia, ci prejudecățile. Trebuie înțeles omul, nu poți să-l obligi în toate. (...) Eu am mâncat în China șerpi, crocodili, insecte de mare. Am mâncat așa ceva, de să spun că nu?! Și unele mi-au plăcut, sicer! Dar pe nevasta mea nu poți să o convingi să mănânce așa ceva nici să o împuști. Eu m-am adaptat pentru că știu ce este sărăcia, daca-mi dădeai să mănânc greieri copți, aș fi mâncat, aș fi mâncat și pământ", a afirmat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Deși în România a rămas încă un subiect controversat, consumul de insecte ia amploare în celelalte state din întreaga lume. Feluri de mâncare cu lăcuste, viermi, tarantule și chiar ouă de furnică se găsesc atât în restaurante cât și în magazine. În România, făina de insecte nu a fost acceptată pentru consum, iar italienii au refuzat și ei, totul după ce Comisia Europeană a autorizat consumul.