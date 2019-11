Marius Manole: Cum să-ți asumi ca țara să fie condusă de Dăncilă

,,Puteți să râdeți de mine, dar mie mi-e foarte frică de ziua de duminică. Ori eu m am tâmpit, ceea ce e foarte posibil, ori am în lista, în viață, în teatru oameni care nu mai au simțul realității. Cum să spui că eu nu ies la vot pentru că niciun candidat nu mă reprezintă.? Cum? Cum să ai curajul să nu ieși la vot? Cum Puteți să radeți de mine, dar mie mi e foarte frică de ziua de duminică. Ori eu m am tâmpit, ceea ce e foarte posibil, ori am în lista, în viață, în teatru oameni care nu mai au simțul realității. Cum să spui că eu nu ies la vot pentru că niciun candidat nu mă reprezintă.. ? cum? Cum să ai curajul să nu ieși la vot? Cum să ai curajul să-ți asumi următorii 5 ani că țara ta să fie condusă de Doamnă Dăncilă? Pe bune? Adică liniștea ta și faptul că nu ți ai “incalcat principiile” te scutesc de vina de a tiarunca țara în aer pentru urmazorii 5 ani?

Mai să fie! Bun! Atunci hai să o luăm altfel. Dacă ați avea ocazia să faceți cuiva un pustiu de bine, cineva care cu lacrimi în ochi, va roagă să l ajutați, ați face-o încălcându- vă principiile. E! Acum imaginați va că puteți face acest bine nu unuia, ci unor mii de oameni, care va roagă cu lacrimi în ochi să ieșiți la vot, la votul ăla care până la urmă e o datorie morală, fie că uneori te reprezintă candidații , alteori nu. Avem de ales între două rele? Bun! Asta e! Haideți oameni buni să-l alegem pe cel mai puțin nociv'', scrie actorul Marius Manole pe Facebook.