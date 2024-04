"Decizia, eu știu că este de la ultma ședinta a consiliului tripartit. S-a aprobat si trebuie pusa in aplicare. Decizia este luata cu data de 1 iulie.

În discuțiile care au avut loc la nivelului consilului national tripartit au fost prezente atat patronatele cat si sindicatele și pana la urma trebuie sa ne aliniem si cu ceea CE inseamna salariul minim la nivelul Uniunii europene daca vrem cu adevarat convergenta nominala si aderarea la zona euro.

Este un termen in care mediul de afaceri se pregateste pentru a transpune nivelul salariul minim pe economie si a-și reajusta planul de afaceri in functie de aceste costuri suplimentare care apar cu forta de munca.



Avem negocierea in perioada iulie pana in septembrie cand definitivam traiectoria de deficit bugetar si perioada de timp in care se va realiza", a declarat ministrul Finanțelor Marcel Boloș.

